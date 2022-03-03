GAZİANTEP'TE 350 İŞİTME ENGELLİ ÇİFTE AĞLAYAN BEBEKLERİNDEN HABERDAR OLMASI İÇİN CİHAZ VERİLDİ - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE 350 İŞİTME ENGELLİ ÇİFTE AĞLAYAN BEBEKLERİNDEN HABERDAR OLMASI İÇİN CİHAZ VERİLDİ

03.03.2022 11:55

GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi tarafından 350 işitme engelli aileye 'bebek sesi algılayıcısı' verildi.

GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi tarafından 350 işitme engelli aileye 'bebek sesi algılayıcısı' verildi.

5 yıl önce 'Bebekler Ağlamasın Anneler Üzülmesin' projesi başlatıldı. Proje kapsamında işitme engelli ailelerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi. Ailelere verilen cihazla bebekler ağladığında sese duyarlı titreşimli cihaz sayesinde aileler çocuklarının ağladığını algılayabilecek. Sese duyarlı cihaz, bebeğin ağlaması durumunda devreye girerek anne babanın üzerinde olan diğer cihazın titremesini sağlayarak ebeveynlere haber verecek.

'İŞİTME ENGELLİ AİLELERİN YAŞAMLARI KOLAYLAŞTI'

Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, 350 işitme engelli ebeveyne dağıttıkları bebek sesi algılayıcısıyla ailelerin yaşamlarının kolaylaştığını dile getirdi.

Tolay, işitme engelli ailelere bu cihaz verilmese annelerin gelip çocuk büyüyene kadar nöbet tutmak zorunda kalacağını ancak bu cihaz sayesinde artık cebinde dahi taşıyacağı bu aparatla evinin işini yaparken ya da uyurken çocuğunun ağladığını hissedeceğini aktardı.

Tolay," Mustafa ve Nilüfer kardeşlerimiz bir buçuk yıllık evliler ve işitme engelliler. Çocukları daha 7 günlük. Bugün Dünya Kulak ve İşitme Engelliler Günü. Bu vesile ile bu günde farkındalık oluşturmak istedik. Bugün çocuğumuzun işitme testi de yapıldı ve çocuğumuzun işitme sorunu yok. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm engel guruplarına hizmet vermekteyiz. İlimizde yaptığımız araştırma sonucunda şu ana kadar 350 işitme engelli anne baba olduğunu tespit ettik. Bu anne babalarımıza bebek ağlama sesine duyarlı bir cihaz hediye ediyoruz. Bebekler ağlamasın anneler üzülmesin sloganı ile işitme engelli anne babalar için de böyle bir hizmet sunuyoruz. İşitme engelli anne babalara bu cihaz olmasa bireylerin anneleri gelip çocuk büyüyene kadar nöbet tutmak zorunda kalacaktı. Anne artık cebinde taşıyacağı bu aparatla evinin işini yaparken ya da uyurken çocuğunun ağladığını cihazın titremesi ile hissedebilecekdedi.

'RAHATLIKLA UYUYABİLECEĞİZ'

İşitme engelli Mustafa - Feride Sadıç çiftinin ise, 7 gün önce ilk çocukları olan Esmanur dünyaya geldi. Esmanur'un yapılan testlerinde işitme sorunu yaşamadığı belirlendi. En büyük korkularının çocukları ağladığında onu duyamamak olduğunu söyleyen çift, ağlama sesine duyarlı titreşimli cihazla çocukları ağladığında onu algılayabilecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

Baba Mustafa Sadıç, işaret dili tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, çocuklarının ağlaması durumunda onu duyamayacakları için çok tedirgin olduklarını belirtti.

Çocuklarını duyamama korkularını aştıkları için mutlu olduklarını söyleyen Sadıç, Anne baba olarak ikimiz de işitme engelliyiz. Rahatlıkla uykuya dalamıyoruz, bir yere gidemiyoruz, çocuğumuz ağlar da göremeyiz diye çok korkuyorduk. Büyükşehir Belediyesi'nin bize vermiş olduğu bu cihazla bizim ve çocuğumuzun hayatı kurtuldu diyebilirim. Çocuğumuz 7 günlük. Bugün de hastaneye getirdiler bizi. Çocuğumuzun herhangi bir işitme sorunu olup olmadığını test etmek için. Bebeğimizin işitme engelli olmadığını öğrendik ve buna çok sevindik. Bu bizim için tarifsiz bir duygu. Bu cihazla da hayatımız iyice kolaylaşacak. Rahatlıkla uyuyabileceğiz. O da işitme engelli olur mu diye ya da o ağladığında ihtiyaçları olduğunda nasıl haberdar olacağız diye. Belediye bizi arayıp böyle bir şey için evimize geldiklerinde çok mutlu olduk diye konuştu.

GAZİANTEP'TE 350 İŞİTME ENGELLİ ÇİFTE AĞLAYAN BEBEKLERİNDEN HABERDAR OLMASI İÇİN CİHAZ VERİLDİ
GAZİANTEP'TE 350 İŞİTME ENGELLİ ÇİFTE AĞLAYAN BEBEKLERİNDEN HABERDAR OLMASI İÇİN CİHAZ VERİLDİ
GAZİANTEP'TE 350 İŞİTME ENGELLİ ÇİFTE AĞLAYAN BEBEKLERİNDEN HABERDAR OLMASI İÇİN CİHAZ VERİLDİ

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Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Çocuk, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 350 İŞİTME ENGELLİ ÇİFTE AĞLAYAN BEBEKLERİNDEN HABERDAR OLMASI İÇİN CİHAZ VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE 350 İŞİTME ENGELLİ ÇİFTE AĞLAYAN BEBEKLERİNDEN HABERDAR OLMASI İÇİN CİHAZ VERİLDİ - Son Dakika
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