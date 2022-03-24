GAZİANTEP'TE 364 BİN 800 KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE 364 BİN 800 KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

24.03.2022 09:37

GAZİANTEP'te polisin bir iş yerine düzenlendiği baskında 364 bin 800 adet kaçak makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te polisin bir iş yerine düzenlendiği baskında 364 bin 800 adet kaçak makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kaçak makaron bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, baskın düzenlediği iş yerinde yaptığı aramada 356 bin 200'ü boş, 8 bin 600'ü doldurulmuş 364 bin 800 gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Makaronlara el koyan polisler, ismi açıklanmayan iş yeri sahibini gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GAZİANTEP'TE 364 BİN 800 KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
GAZİANTEP'TE 364 BİN 800 KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
GAZİANTEP'TE 364 BİN 800 KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

YORUMLAR
500
20 bin 800 makaron ele geçirildi 20 bin 800 makaron ele geçirildi 4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi 4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 364 BİN 800 KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE 364 BİN 800 KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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