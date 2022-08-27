Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

27.08.2022 14:45
Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Gaziantep'te, 37 ekipten oluşan 88 personelin katılımı, özel harekat, dedektör köpek ve dron destekli narkotik operasyonu yapıldı.

Gaziantep'te, 37 ekipten oluşan 88 personelin katılımı, özel harekat, dedektör köpek ve dron destekli narkotik operasyonu yapıldı. Belirlenen 11 adrese yönelik operasyonda 43 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 adrese yönelik narkotik operasyonu yaptı.

37 ekipten oluşan 88 personelin katılımıyla dev operasyon

Toplam 37 ekipten oluşan 88 personelin katılımı, Özel Harekat Polisi, dron ve narkotik dedektör köpek destekli operasyonda baskın yapılan adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 43 kök kenevir bitkisi, 40 gram esrar, 6 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda sonucunda 20 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan 20 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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