Toplam 37 ekipten oluşan 88 personelin katılımı, Özel Harekat Polisi, dron ve narkotik dedektör köpek destekli operasyonda baskın yapılan adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 43 kök kenevir bitkisi, 40 gram esrar, 6 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda sonucunda 20 şüpheli şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

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