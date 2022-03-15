Gaziantep'te 37 hırsızlık zanlısından 9'u tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 37 hırsızlık zanlısından 9'u tutuklandı

15.03.2022 15:52
Gaziantep'te 37 hırsızlık zanlısından 9'u tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-14 Mart'taki 29 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 37 zanlı farklı adreslerde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 zanlıdan 9'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğerleri ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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