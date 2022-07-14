Gaziantep'te 37 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 37 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı

14.07.2022 11:02

Gaziantep'te 37 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı Operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildiGAZİANTEP Gaziantep'te bir hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 36 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep'te 37 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı

Operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

GAZİANTEP Gaziantep'te bir hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 36 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Temmuz tarihleri arasında çok sayıda kaçakçılık operasyonu yaptı. Çeşitli adreslere yönelik yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda 170 bin adet boş makaron, 31 bin 693 adet gümrük kaçağı sigara, 2 bin 320 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 214 kilogram gümrük kaçağı çay, 24 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet şarjör, 152 adet fişek ve çok sayıda sahte çek ele geçirildi. Operasyonlar sonrasında 37 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 37 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 37 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 37 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı - Son Dakika
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