Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 38 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 38 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

1 saat önce

Gaziantep'te 38 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 38 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te 38 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde 2 tırda yapılan aramada hurda plastiklerin arasına çuvallara gizlenmiş 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde ise bir kamyonda yapılan aramada 34 bin gümrük kaçağı sigara bulundu.

İki ayrı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:52 Kaynak: AA
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