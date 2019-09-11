Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

51 dakika önce

Gaziantep'te 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildiGAZİANTEP - Gaziantep'te gerçekleştirilen iki operasyonda 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te gerçekleştirilen iki operasyonda 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 tıra operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda tırların dorse kısmında yer alan çuvalların içerisindeki plastiklerin arasına gizlenmiş 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir kamyona gerçekleştirilen operasyonda ise 34 bin paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

Gaziantep'te 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:40 Kaynak: İHA
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