Gaziantep'te 385 taklit ürün ele geçirildi

Yapılan aramada, yaklaşık 1 milyon 750 bin lira değerinde 385 adet çanta, tişört ve çorap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde taklit ürün satıldığı iddiasıyla 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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