Gaziantep'te 385 taklit ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 385 taklit ürün ele geçirildi

07.06.2022 15:17
Gaziantep'te 385 taklit ürün ele geçirildi

Gaziantep'te 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, taklit marka 385 çanta, tişört, çorap ele geçirildi.

Gaziantep'te 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, taklit marka 385 çanta, tişört, çorap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde taklit ürün satıldığı iddiasıyla 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, yaklaşık 1 milyon 750 bin lira değerinde 385 adet çanta, tişört ve çorap bulundu.

İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 385 taklit ürün ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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