Gaziantep'te 39 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te 39 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

15.12.2020 11:45
Gaziantep'te 39 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı, System.String[]

Gaziantep'te yapılan genel huzur ve güven uygulamasında aranması bulunan 66 şüpheli şahıs yakalanırken, 39 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı.

Gaziantep'te yapılan genel huzur ve güven uygulamasında aranması bulunan 66 şüpheli şahıs yakalanırken, 39 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı. Uygulama sırasında çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Aralık 2020 günü il genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulama sonucunda uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 39 şüpheli şahsa, hırsızlık olaylarından 31 şüpheli şahsa ve kabahatler kanunundan da 11 şüpheli şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 4'ü uyuşturucudan, 4'ü hırsızlıktan tutuklanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 66 kişi de yakalandı.

Çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme ele geçirildi

Uygulama sırasında yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde, 200 paket gümrük kaçağı sigara, 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çalıntı 1 araç, 4 adet motosiklet, 1 adet telefon, 2 adet bilgisayar, 16 adet çalıntı oto teybi, bir miktar bakır kablo ile çok sayıda muhtelif çalıntı malzeme ve 45 adet kesici alet ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 39 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı
Gaziantep'te 39 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı
Gaziantep'te 39 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı
Gaziantep'te 39 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 39 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Sivas'ta iki bilim insanı kuraklık afetine karşı geliştirdikleri bitkilerle insanlığa umut olacak Madde bağımlısı eski kocasının saldırısına uğrayan kadın: Benim de mi ölmem gerek? Sesimi duyun Alaattin Çakıcı'dan "İfadesi alındı mı?" diye soran CHP Sözcüsü Öztrak'a yanıt: Savcılık çağırdığı an mutlaka gideceğim Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti TFF, Karagümrük'ün ismini yanlış yazınca taraftarlar tepki gösterdi CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller
Fenerbahçe Gaziantep'e puan kaybederse bazı oyuncular kadro dışı kalabilir Fenerbahçe Gaziantep'e puan kaybederse bazı oyuncular kadro dışı kalabilir         
11:29
ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması         
11:20
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi paylaştı: Bir uzman çavuş koronavirüse yenik düştü Milli Savunma Bakanlığı acı haberi paylaştı: Bir uzman çavuş koronavirüse yenik düştü         
11:09
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor         
10:55
Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı         
10:35
Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri         
10:18
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu         
09:59
Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum         
09:37
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor         
08:18
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 12:01:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te 39 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei