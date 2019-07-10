Gaziantep'te 4,5 ton atık pil toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğince (TAP) 4 bin 468 kilogram atık pil toplandığı bildirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğince (TAP) 4 bin 468 kilogram atık pil toplandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve gelecek nesillere daha iyi bir hayat sunabilmek adına bir takım yenilikler ve projeler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda daha temiz bir çevre oluşturmak için geri dönüş materyallerini toplamaya devam ediyor.

Geçen eğitim öğretim yılında, Gaziantep genelinde bulunan okullarda düzenlenen "Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması" kapsamında 4 bin 468 kilogram atık pil toplandı.

Atık pil miktarına göre dereceye giren okullar, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği tarafından ödüllendirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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