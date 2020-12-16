Gaziantep'te 4-6 yaş arası çocuklara Kur'an kursu yaptırılacak - Son Dakika

Gaziantep'te 4-6 yaş çocukların eğitim göreceği Kur'an Kursu yaptırılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Modeli ile başlatılan ve şehirle bütünleşen eğitim seferberliğine destek kapsamında ATA Prefabrik ailesi, 4-6 yaş çocukların eğitim göreceği Kur'an Kursu yaptıracak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun okul öncesi eğitimde önemli bir işlevi yerine getireceğine işaret ederek hayırseverlere teşekkür etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kursun açılmasında vesile olan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'a teşekkür ederek, 4-6 yaş arasının önemine değindi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, kurstan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yavrularımızı eğitimle buluşturmak, onlara bizi biz yapan değerleri kazandırmak, Allah sevgisi, Peygamber sevgisini öğretmek önemli bir görev. 4-6 Yaş Kur'an Kurslarımız bu işlevi görüyor. Aynı zamanda anaokulundaki çocuklarımızın almış olduğu temel eğitimlerle ilgili tüm yeterlilikleri de alarak tamamlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Hayırsever ATA Prefabrik ailesi ise babalarının hayalini gerçekleştirdiklerini dile getirerek hayra vesile olan herkese teşekkür ettiler.