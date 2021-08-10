Gaziantep'te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi, Gaziantep-Nizip karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 27 ABS 991 plakalı Skoda marka otomobil, 27 AHK 400 plakalı Fiat marka kamyonet, 27 S 3465 plakalı Mercedes marka minibüs ile yabancı plakalı bir otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar kurtarıcı yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP