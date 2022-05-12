Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Yapılan saldırıda 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti. PKK/ YPG'nin üstlendiği hain saldırıda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaş yaralandı.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Saldırı sonrası başlatılan operasyon kapsamında teröristlere misliyle karşılık verildiği vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam ediyor.