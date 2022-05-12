Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi

12.05.2022 20:36

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısından sonra yapılan "cezalandırma atışları" sonucu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Yapılan saldırıda 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti. PKK/ YPG'nin üstlendiği hain saldırıda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaş yaralandı.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Saldırı sonrası başlatılan operasyon kapsamında teröristlere misliyle karşılık verildiği vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.

Gaziantep'te 4 askerin ve 1 sivilin yaralandığı saldırıya misliyle karşılık verildi! 6 terörist etkisiz hale getirildi

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam ediyor.

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Gaziantep, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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