Gaziantep'te 4 bin 179 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası - Son Dakika

Gaziantep'te 4 bin 179 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 bin 179 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 bin 179 kişiye idari yaptırım uygulandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, güvenlik güçlerince kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 4 bin 179 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca 468 iş yeri denetlendi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 4 bin 179 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası - Son Dakika
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