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Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi

18.02.2022 17:50

Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 4 bin 265 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 4 bin 265 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir araç arama yaptı. Yapılan aramalar sonrası araçta 4 bin 265 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Gaziantep, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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