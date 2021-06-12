Gaziantep'te 4 bin 297 paket kaçak sigara ele geçirdi - Son Dakika

Gaziantep Polisi durdurulan bir araçta ve araçta bulunan şahısların işyerinde yaptığı aramada 4 bin 297 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Etiler Mahallesinde kovalamaca sonucu durdurulan bir araç içerisinde ve araçta bulunan şahısların iş yerinde yapılan aramada, toplam 4 bin 297 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili T.D ve Ş.D isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlatıldı. - GAZİANTEP