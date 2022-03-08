Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

08.03.2022 12:00
Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin kent genelinde gerçekleştirdiği operasyonda iş yeri, depo ve araçta 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin kent genelinde gerçekleştirdiği operasyonda iş yeri, depo ve araçta 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önceden belirlenen iş yeri, depo ve durdurulan otomobilde arama yaptı. Aramalarda 4 bin 650 paket kaçak sigara ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis ekipleri, 3 kişiyi de gözaltına aldı.


Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Meyve-sebze kasası taşıyan kamyondan 17 bin 450 paket kaçak sigara çıktı Meyve-sebze kasası taşıyan kamyondan 17 bin 450 paket kaçak sigara çıktı

Kaçak Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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