Gaziantep'te 4 bin 693 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası - Son Dakika

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 bin 693 kişiye idari yaptırım uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda, güvenlik güçlerince kent genelinde yürütülen çalışmalarda, 4 bin 693 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandı.



Ayrıca 464 iş yeri denetlenerek iki işletme hakkında yasal işlem yapıldı.