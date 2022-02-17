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Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

17.02.2022 12:15
Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı operasyonlarda 4 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı operasyonlarda 4 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesinde bir araca operasyon düzenledi. Yapılan armalarda aracın bagaj bölümünde 4 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başladığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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