Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 970 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesindeki bir araçta arama gerçekleştirdi.

Ekipler, aramada 4 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.