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Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

17.02.2022 12:22
Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 970 paket sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 970 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesindeki bir araçta arama gerçekleştirdi.

Ekipler, aramada 4 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehitkamil, Gaziantep, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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