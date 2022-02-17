Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 970 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesindeki bir araçta arama gerçekleştirdi.
Ekipler, aramada 4 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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