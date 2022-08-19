Gönül Ağbaş ile ağabeyi Demir'in içinde bulunduğu 27 AHY 989 plakalı ticari araç ile karşı yönden gelen Halil Ağbaş'ın kullandığı 27 AHG 622 plakalı motosiklet mahalle girişinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçla motosiklet yol kenarına savrulurken, motosikletten düşen Halil Ağbaş hafif yaralandı. Kazanın ardından sinir krizi geçiren Gönül Ağbaş olay yerinde bayılırken, kazayı duyan kayınpeder İsmail Demir aracıyla olay yerine geldi. Damadıyla tartışan Demir, Halil Ağbaş'a yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş etti.

Kaynak: İHA

İsmail Demir, Gaziantep, Şahinbey, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı - Son Dakika

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