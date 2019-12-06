Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 4 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 4 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde yaptığı kontrollerde, üstlerinde sahte kimlik bulunan 4 düzensiz göçmeni tespit etti.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor
Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 02:15:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]