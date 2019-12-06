Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 4 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:48 Kaynak: AA
Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 4 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde yaptığı kontrollerde, üstlerinde sahte kimlik bulunan 4 düzensiz göçmeni tespit etti.
Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler