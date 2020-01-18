Gaziantep'te 4 gaspçı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 4 gaspçı suçüstü yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te vatandaşların parasını gasbeden 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:44 Kaynak: AA
Gaziantep'te vatandaşların parasını gasbeden 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 şüphelinin vatandaşları tehdit ederek para aldıkları bilgisine ulaştı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldığı şüphelileri bir kafede vatandaşın tehditle parasını gasbetmeye çalışırken yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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