Gaziantep'te 4 gaspçı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te vatandaşların parasını gasbeden 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 şüphelinin vatandaşları tehdit ederek para aldıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldığı şüphelileri bir kafede vatandaşın tehditle parasını gasbetmeye çalışırken yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.