Gaziantep'te 4 gaspçı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 4 gaspçı suçüstü yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te vatandaşların parasını gasbeden 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te 4 gaspçı suçüstü yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te vatandaşların parasını gasbeden 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 şüphelinin vatandaşları tehdit ederek para aldıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldığı şüphelileri bir kafede vatandaşın tehditle parasını gasbetmeye çalışırken yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:44 Kaynak: AA
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