Gaziantep'te 4 günlük kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 930 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davrandığı gerekçesiyle 11 bin 930 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, karara aykırı davrananlar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "16.05.2020 günü saat 00.00'dan 19.05.2020 günü saat 24.00'e kadar 4 gün boyunca toplam 11 bin 930 şahsa ve 37 iş yerine sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.