Gaziantep'te 4 günlük yasak bitince vatandaşlar çarşıya akın etti - Son Dakika

GAZİANTEP'te vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çarşı ve meydanlara akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep'in de aralarında olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yasağın bitmesinin ardından vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Ateşleri ölçülerek çarşıya alınan vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yaptı.