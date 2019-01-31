Gaziantep'te 4. Kattan Düşen Çocuk Hayata Tutundu

Gaziantep'te bir apartmanın 4. katından düşerek ağır yaralanan çocuk, 19 gün süren tedavisinin ardından yaşama tutundu.

Gaziantep'te bir apartmanın 4. katından düşerek ağır yaralanan çocuk, 19 gün süren tedavisinin ardından yaşama tutundu.



Çocuğun tedavi gördüğü özel hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip'te yaşayan Çapan ailesinin 4 yaşındaki oğulları Mehmet Görkem, bir binanın 4. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.



Ailesi tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdehalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.



Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mehmet Görkem'de, "beyin kanaması, beyin ezilmesi ve beyin ödemi" geliştiği, çocuğun karaciğer yırtılmasına bağlı iç kanama geçirdiği tespit edildi.



Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ceylan ile Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Güven tarafından takip edilen Memet Görkem'in, yoğun bakımda tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.



Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu, hastanın tedavi sürecine ilişkin "Mehmet Görkem Çapan için hastanemizin yoğun bakım hekimi ve personeli seferber oldu. Yoğun bakıma yatırarak antiödem, antiepileptik tedavi, serum, kan desteği, solunum cihazı desteği gibi tedavilerini başlattık. Çocuğun beyninin ve diğer organlarının yeterli oksijen alamamasında karaciğer yırtılması ve genel vücut travması sırasında geçirdiği şokun da etkili olduğunu gözlemledik. Yapılan yoğun tedavi ile 19 gün sonra hastamızı ameliyatsız bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." bilgisini aktardı.

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