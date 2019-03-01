Gaziantep'te 4 Kilo 115 Gram Uyuşturucuya 5 Gözaltı
9 dakika önce
GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği baskında 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.
GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği baskında 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yeşilevler Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Evde arama yapan polis ekipleri, 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken evde bulunan 5 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:03 Kaynak: DHA
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