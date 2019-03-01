Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 4 Kilo 115 Gram Uyuşturucuya 5 Gözaltı

Gaziantep'te 4 Kilo 115 Gram Uyuşturucuya 5 Gözaltı

9 dakika önce

GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği baskında 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'te 4 Kilo 115 Gram Uyuşturucuya 5 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği baskında 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yeşilevler Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi.  Evde arama yapan polis ekipleri, 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken  evde bulunan 5 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:03 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da Aranan Şahıslara Operasyon! Yatağın Altından Çıktılar İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı

Kredi Çekmeyi Düşünenlere Müjde! 100 Bin TL'de 38 Bin TL Cepte Kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i Tebrik Ederek Başarı Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 17:12:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 4 Kilo 115 Gram Uyuşturucuya 5 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]