Gaziantep'te 4 kilo 280 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 4 kilo 280 gram esrar ele geçirildi

11.12.2020 15:51
Gaziantep'te 4 kilo 280 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 4 kilo 280 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 4 kilo 280 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beydilli Mahallesi'nde bir araçta ve bir ikamette arama yaptı.

Ekipler, aramalarda 4 kilo 280 gram esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 1 hassas terazi ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Esrar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 4 kilo 280 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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