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Gaziantep'te 4 madalya Sakarya Büyükşehir'in

35 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı 27-30 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonasında 4 madalya kazandı.

Gaziantep'te 4 madalya Sakarya Büyükşehir'in, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı 27-30 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonasında 4 madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı 27-30 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonasına katıldı. 17 sporcu ile şampiyonaya katılan Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı toplam 4 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Büyükşehirli sporculardan 21 yaş altı erkekler 60 kiloda kategorisinde Furkan Korkmaz gümüş madalya alırken 21 yaş altı erkekler +84 kiloda İsmail Hakkı Balıkçıoğlu, 21 yaş altı bayanlar +68 kiloda Vahide Köse ve genç erkekler 76 kiloda Ata Seymen Fidan bronz madalya kazanarak kürsüye çıkma başarası gösterdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonasında derece elde eden tüm sporcularımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:57 Kaynak: İHA
Ümit Genç, Gaziantep, Türkiye, Genç, Spor
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