Gaziantep'te, 4 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince durdurulan araçta, bandrolsüz 4 milyon makaron ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak makaron getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Nurdağı ilçesi girişinde durdurdukları, plakası açıklanmayan araçta arama yaptı. Bandrolsüz 4 milyon makaron ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Makaronlara el koyuldu.