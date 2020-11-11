Gaziantep'te 4 milyon fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Gaziantep'te 4 milyon fidan toprakla buluştu

11.11.2020 15:27

- Gaziantep'te 4 milyon fidan toprakla buluştu Gaziantep'te 'Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle milyonlarca fidan dikildi.

- Gaziantep'te 4 milyon fidan toprakla buluştu

GAZİANTEP - Gaziantep'te 'Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle milyonlarca fidan dikildi. Türkiye'nin 81 ilinde bugün, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle saat 11.11'de eş zamanlı olarak fidan dikildi. Gaziantep kent merkezi ve ilçelerde gerçekleşen dikimde 3 Milyon 900 bin fidan toprakla buluştu.

Şahinbey ilçesine bağlı Burç mevkiinde yapılan fidan dikiminde konuşan Vali Davut Gül, ağaçlandırma seferberliğinde hedeflerinin 2023 yılına kadar 27 Milyon fidanın toprakla buluşturmak olduğunu söyledi.

Kentte 4 milyon fidanın toprakla buluşacağını kaydeden Gül, "Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlayan Tarım Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm ülkede ağaçlandırma seferberliği başladı. Çok şükür geçen senede bu senede bu ağaçlandırma seferberliğinde şehir olarak çok önemli bir mesafe kaydettik. Bu sende bölge müdürümüzün söylediği gibi 3 milyon 900 bin yani 4 milyon fidan toprakla buluşacak. Toprağın yapısına göre, cinsine göre, ihtiyaçlara göre çok çeşitli fidanlar dikiliyor bugünkü fidanlarda Şahinbey Belediyemizin katkılarıyla 15 bin zeytin, 15 binde fıstık olma üzere katkıları var" dedi.

Hedef: 2023'de 27 milyon fidan

Gaziantep'in 4 milyondan daha fazla fidana ihtiyacı olduğunu belirten Gül, "Bununla ilgilide 'Yeşil Antep' projesi başlattık Büyükşehir Belediyemizle beraber ve bu şehirde yaşayan 2 Milyon hemşerimizin tamamıyla bu fidanları yeşertmek istiyoruz. Ne istiyoruz 2023'e kadar 27 milyon fidanın toprakla buluşmasını istiyoruz. Burada şehir içerisinde özellikle Büyükşehir başta olmak üzere Şehitkamil, Şahinbey kendi alanlarında daha boylu fidanlarla ağaçlandırma yapıyor, Orman Genel Müdürlüğümüz kendi alanlarında yapıyor STK'larla da bunların sayılarını arttırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ise dikilen fidanların sayılarını arttıracaklarını belirterek, "Hem şehrimizin hem ülkemizin yeşillendirilmesi büyük önem arz ediyor. Bugün diktiğimiz fidanlar yarın geleceğimize nefes olacak. Bunun bilinci içerisinde özellikle Şahinbey İlçemizde biz 1 milyon 197 bin adet fidan dağıtım gerçekleştirdik ve 1 milyon 488 bin fidanı kendimiz diktik. Vatandaşlarımıza daha öncesinde 750 bin tane zeytin fidanı dağıttık 750 bin tanede fıstık fidanı dağıttık. Burada konsept değişiyor artık eskiden hep çam diliyordu ama meyveli ağaçları diktiğimiz zaman bundan insanlar faydalandığı gibi dağlarda yaşayan bütün canlılarda faydalanıyorlar. Onun için bugün Tarım Orman Müdürlüğümüzle de görüşerek 15 bin tane fıstık 15 bin tanede zeytin fidanı bu alana dikiyoruz bunun sayısını gittikçe de artıracağız" diye konuştu.

Burç mevkiinde düzenlenen tören pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Programa Vali Davut Gül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile kent protokolü, STK'lar katıldı.

Gaziantep'te 4 milyon fidan toprakla buluştu
Gaziantep'te 4 milyon fidan toprakla buluştu
Gaziantep'te 4 milyon fidan toprakla buluştu
Gaziantep'te 4 milyon fidan toprakla buluştu

Gaziantep, Şahinbey, Tarım, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 4 milyon fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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