Son Dakika Haberleri: Gaziantep’te 40 ülkenin lezzet temsilcileri bir araya geldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Gaziantep’te 40 ülkenin lezzet temsilcileri bir araya geldi

1 saat önce

GastroAntep'te Michelin'li şefler, UNESCO Gastronomi şehirleri, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, gastronomi yazarları, tarım üreticileri ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri buluştu.

Gaziantep’te 40 ülkenin lezzet temsilcileri bir araya geldi, System.String[]

GastroAntep'te Michelin'li şefler, UNESCO Gastronomi şehirleri, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, gastronomi yazarları, tarım üreticileri ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri buluştu.

Gaziantep, Michelin, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde 9 down sendromlu çocuk birincilik için yarıştı
Araştırma şirketi sahipleri, Davutoğlu ve Babacan'ın oy oranları hakkında değerlendirme yaptı Yeniden Refah Partisinden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı: Partimize buyursun gelsinler Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 01:18:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep’te 40 ülkenin lezzet temsilcileri bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]