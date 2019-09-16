Gaziantep’te 40 ülkenin lezzet temsilcileri bir araya geldi
1 saat önce
GastroAntep'te Michelin'li şefler, UNESCO Gastronomi şehirleri, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, gastronomi yazarları, tarım üreticileri ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri buluştu.
GastroAntep'te Michelin'li şefler, UNESCO Gastronomi şehirleri, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, gastronomi yazarları, tarım üreticileri ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:10
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