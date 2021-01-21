Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet desteği - Son Dakika

Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet desteği

21.01.2021 17:29

Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet desteği Şefkat Mağazası ile 400 aileye yardım ulaştırılıyor Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 'Kış Gelmeden, Sen Gel' projesi kapsamında muhtaç durumdaki 400 aileye gıda kolisi, kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet desteği

Şefkat Mağazası ile 400 aileye yardım ulaştırılıyor

GAZİANTEP - Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 'Kış Gelmeden, Sen Gel' projesi kapsamında muhtaç durumdaki 400 aileye gıda kolisi, kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 'Kış Gelmeden, Sen Gel' sloganı ile yardıma muhtaç insanlara yardım ulaştırmaya devam ediyor. Kış Projesi kapsamında yurdun dört bir yanı ile yurt dışındaki çalışmalarına devam eden Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, Gaziantep'te yardıma muhtaç 400 aileye gıda kolisi ve kışlık kıyafet yardımında bulundu. Derneğin Şefkat Mağazası'na randevu usulüyle gelen ihtiyaç sahipleri, mağazadan kendilerine göre kıyafet ve ayakkabı seçtikten sonra içerisinde şeker, pirinç, yağ, mercimek, fasulye, tuz, nohut, reçel ve bulgur gibi envai çeşit eşyanın bulunduğu gıda kolisini alıyor.

"Şefkat Mağazası ile muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Yapılan yardımlar hakkında bilgi veren ve hayırsever vatandaşların desteğiyle muhtaç insanlarına yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Bugün, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'mizin Gaziantep'te açtığı Şefkat Mağazası'ndayız. Bu mağazada öksüz ve yetim çocuklar, dul aileler, fakir ve muhtaç insanlar ihtiyaçlarını kendi istekleri doğrultusunda mağazadan seçerek karşılıyorlar. Burada, Gaziantep'te derneğimiz tarafından tespiti ve sosyal incelemesi yapılan muhtaç insanlar, derneğimizin yardım sistemine kayıt olarak yılın belli periyotlarında gelip yardım alabiliyorlar. Bugün de yaklaşık 400 aileye buraya gelerek kışlık kıyafet ve ayakkabı ile içerisinde şeker, pirinç, yağ, mercimek, fasulye, tuz, nohut, reçel ve bulgur gibi envai çeşit eşyanın bulunduğu gıda kolisini veriyoruz. Bu ailelerimize yazın yazlık, kışın da kışlık kıyafet yardımı yapıyoruz. Yılın belli zamanlarında da gıda yardımlarımız sürekli devam ediyor. Bağışçılarımızın bize ulaştırdığı yardımları biz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak arada gönül köprüsü görevi görüyoruz" diye konuştu.

Aldıkları yardımlarla büyük bir mutluluk yaşayan küçük çocukların tebessümleri ve kendilerine yardımcı olan dernek gönüllülerine sarılmaları ise yürekleri ısıttı.

Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet desteği
Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet desteği
Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet desteği
Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet desteği

Gaziantep, Pirinç, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti "Can çıkar huy çıkmaz derler" ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın çok özel anları! "Yapma" demesine rağmen öpücüklere boğdu Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Başkent'te pitbull dehşeti! Anneannesinin kucağındaki küçük kızı zıplayıp yakaladı Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu
Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor! Sarı lacivertlerin ilk 11'i belli oldu Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor! Sarı lacivertlerin ilk 11'i belli oldu         
17:57
Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem         
17:34
SoUkrayna'da huzur evinde yangın: 15 ölü, 9 yaralı SoUkrayna'da huzur evinde yangın: 15 ölü, 9 yaralı         
17:23
Altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi Altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi         
17:17
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor         
16:28
Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti         
16:23
Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem         
15:45
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım         
15:16
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 18:13:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei