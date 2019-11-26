Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 41 aranan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 41 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 41 aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te polisin yaptığı çalışmalar sonucu 41 aranan şahıs yakalanırken, 25 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan, 33 şüpheliye hırsızlıktan ve 59 kişiye kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Gaziantep'te 41 aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te polisin yaptığı çalışmalar sonucu 41 aranan şahıs yakalanırken, 25 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan, 33 şüpheliye hırsızlıktan ve 59 kişiye kabahatler kanunundan işlem yapıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 41,6 gram uyuşturucu madde, 23 adet captagon hap, 3 adet tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet kuru sıkı silah, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı araç, 64 adet fişek, 9 adet kartuş, 6 adet kesici alet, 599 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet dolu bilye atar tüpü, 1 adet çalıntı hoparlör, bir miktar çalıntı alüminyum malzeme, 5 adet çalıntı kıyafet, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet cep telefonu, 2 adet hacizli yakalamalı motosiklet, 1 adet trafikten men motosiklet, 3 adet hacizli yakalamalı araç, 1 adet kumar makinesi, 1 adet kırbaç, 1 adet fener, 1 adet pense ve 15 çift çalıntı ayakkabı ele geçirildi. Polisin yaptığı başarılı çalışmalarda, 25 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 33 şüpheliye hırsızlıktan ve 59 şahsa da kabahatler kanunundan idari işlem yapılırken, 41 aranan şahıs da yakalandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:14 Kaynak: İHA
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