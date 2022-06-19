Gaziantep'te 415 personelle huzur-güven uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 415 personelle huzur-güven uygulaması

19.06.2022 14:36
Gaziantep'te 415 personelle huzur-güven uygulaması

Gaziantep'te, 130 ekipten oluşan 415 personelin katılımıyla il genelinde şok huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Gaziantep'te, 130 ekipten oluşan 415 personelin katılımıyla il genelinde şok huzur ve güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama ile 133 umuma açık yer, 35 park ve bin 57 araç kontrol edilerek 4 bin 530 şahıs sorgulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il genelinde şok huzur-güven uygulaması yaptı. İlgili birimlere bağlı 130 ekip ve 415 personelin katılımıyla yapılan uygulama sırasında 133 umuma açık yer, 35 park ve bin 57 araç kontrol edilerek 4 bin 530 şahıs sorgulandı. Uygulama sırasında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 53 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 15 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 25 adet fişek, 4 adet kumar makinesi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
1 HUZUR GÜVEN' UYGULAMASI 1 HUZUR GÜVEN' UYGULAMASI GAZİANTEP - Gençler Ligi'nin şampiyonu Gaziantep Basketbol altyapısına güveniyor GAZİANTEP - Gençler Ligi'nin şampiyonu Gaziantep Basketbol altyapısına güveniyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 415 personelle huzur-güven uygulaması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:35 29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
14:33 Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 14:40:16. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 415 personelle huzur-güven uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement