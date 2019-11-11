Gaziantep'te 42 araç trafikten men edildi

Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde bin 80 araç ve sürücü kontrol edilirken toplam 732 araç ile sürücüye işlem yapıldı. 42 araç ise trafikten men edildi.



Gaziantep'te 9- 10 Kasım 2019 tarihlerinde şehir içi ve bölge trafik ekipleri 12 ekip ile 21 personelin katılımıyla denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde bin 80 adet araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan uygulama ve kontrollerde 29 sürücüye fenni muayeneyi yaptırmamaktan, 620 sürücüye yasal sınırın üzerinde araç kullanmaktan, 10 sürücüye zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamaktan, 1 sürücüye sürücü belgesi geri alındığından, 75 sürücüye ise diğer maddelerden olmak üzere toplamda 732 araç plakasına ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.



Kontrollerin ardından ise 42 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP