Gaziantep'te 42 kilo esrara 8 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te 42 kilo esrara 8 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 42 kilo esrar ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 42 kilo esrara 8 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 42 kilo esrar ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kent girişinde şüpheli araçlar üzerinde uygulama yaptı. Doğu illerinden gelen plakası açıklanmayan bir araç, kent girişinde polisler tarafından durduruldu. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerinde 42 kilo esrar bulundu. Esrara el koyan polis araçta bulunan ve olayla ilgisi olduğu saptanan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.


Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:18 Kaynak: DHA
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