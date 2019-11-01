Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildi
7 saat önce
Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 435 şişe sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 435 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Aydınbaba Mahallesi'nde bulunan bir depoya 31 Ekim günü baskın yaptı. Operasyonda, kutular içerisinde paketlenmiş halde 435 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. - GAZİANTEP
Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı Kulağındaki kulaklık, yürüyüşe çıkan kadını canından etti Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü cinsel organını gösterince ortalık karıştı