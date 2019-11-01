Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildi

Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 435 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 435 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim'de Şahinbey ilçesine bağlı Aydınbaba Mahallesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramalarda 435 şişe sahte içki ele geçiren ekipler, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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