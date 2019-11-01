Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 435 şişe sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:24 Kaynak: AA
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 435 şişe sahte içki ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim'de Şahinbey ilçesine bağlı Aydınbaba Mahallesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramalarda 435 şişe sahte içki ele geçiren ekipler, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.
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