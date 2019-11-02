Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Yerel Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildi

Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildi

7 saat önce

Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildiGAZİANTEP - Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 435 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 435 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Aydınbaba Mahallesi'nde bulunan bir depoya 31 Ekim günü baskın yaptı. Operasyonda, kutular içerisinde paketlenmiş halde 435 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildi

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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