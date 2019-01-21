Gaziantep'te 448 Bin 987 Adet Kaçak İlaç Ele Geçirildi
31 dakika önce
Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 448 bin 987 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep
'te yapılan operasyonlarda 448 bin 987 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil
İlçesinde polis tarafından depo olarak kullanılan bir adrese yapılan baskında 448 bin 987 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen tıbbi ilaç ele geçirildi. Yapılan operasyonda olayla alakalı 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında insan sağlığını tehlikeye düşürme kanununa muhalefetten yasal işlemler uygulandığı öğrenildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:21 Kaynak: İHA
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