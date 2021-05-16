Gaziantep'te 470 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 470 bin kaçak makaron ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir depoya baskın yapan polis ekipleri 470 bin makaron ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir depoda yüklü miktarda bandrolsüz gümrük kaçağı makaron bulunduğu bilgisi üzerine depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada 470 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.