Gaziantep'te 471 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Gaziantep'te 471 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası
24.11.2020 11:59
Gaziantep'te kora virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 471 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmediği gereçkesiyle ceza yazıldı.
Gaziantep'te kora virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 471 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmediği gereçkesiyle ceza yazıldı.
Ekipler yaptıkları denetimlerde toplam 471 kişiye maske takmamaktan ve sosyal mesafeye uymamaktan ceza kesildi. Ayrıca denetimlerde 12 şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan idari yaptırım uyguladı. Uygulamada denetlenen 365 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP
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