Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 49 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te 49 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Tutuklandı

12 dakika önce

Gaziantep'te 49 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 49 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Gaziantep'te 49 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığı ihlali", "kasten yaralama", "mala zarar verme" gibi suçlardan aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, istihbari bilgiler üzerine, 49 ayrı suçtan aranan A.H'yi ikametinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan operasyon kapsamında, 2 ayrı suçtan aranan F.Ö. de gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:51 Kaynak: AA

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