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Gaziantep'te 49 bin 500 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 49 bin 500 makaron ele geçirildi

08.12.2021 10:32
Gaziantep'te 49 bin 500 makaron ele geçirildi

Gaziantep polisi tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 46 bin 800 boş, 2 bin 700 dolu makaron ele geçirildi.

Gaziantep polisi tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 46 bin 800 boş, 2 bin 700 dolu makaron ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil İlçesinde bandrolsüz makaron satıldığı tespit edilen bir işyerinde yapılan aramada 46 bin 800 boş, 2 bin 700 dolu olmak üzere toplamda 49 bin 500 makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 49 bin 500 makaron ele geçirildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 49 bin 500 makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 49 bin 500 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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