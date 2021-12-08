Gaziantep'te 49 bin 500 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep polisi tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 46 bin 800 boş, 2 bin 700 dolu makaron ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil İlçesinde bandrolsüz makaron satıldığı tespit edilen bir işyerinde yapılan aramada 46 bin 800 boş, 2 bin 700 dolu olmak üzere toplamda 49 bin 500 makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP