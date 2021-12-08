Gaziantep'te 49 bin 520 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 720'i dolu olmak üzere 49 bin 520 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Ekiplerin Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerinde yaptığı aramada, 46 bin 800 boş ve 2 bin 720 dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.