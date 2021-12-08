Gaziantep'te 49 bin 520 makaron ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep polisi tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 46 bin 800 boş 2 bin 700 dolu makaron ele geçirildi.
Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil İlçesinde bandrolsüz makaron satıldığı tespit edilen bir işyerinde yapılan aramada 46 bin 800 boş 2 bin 700 dolu olmak üzere toplamda 49 bin 520 makaron ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te 49 bin 520 makaron ele geçirildi - Son Dakika