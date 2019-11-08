Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 5 bin 145 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 5 bin 145 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 5 bin 145 paket kaçak sigara ele geçirildi

7 saat önce

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 5 bin 145 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Güneş mahallesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Kaçak sigara ihbarı üzerine yapılan baskında 5 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olay ile ilgili yakalanan M.E.H. ve M.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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