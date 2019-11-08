Gaziantep'te 5 bin 145 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Güneş mahallesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Kaçak sigara ihbarı üzerine yapılan baskında 5 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olay ile ilgili yakalanan M.E.H. ve M.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP
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