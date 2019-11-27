Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 5 bin öğrenci Rumkale'yi görecek
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Gaziantep'te 5 bin öğrenci Rumkale'yi görecek

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğüyle Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığının iş birliğinde "Büyükşehir Belediyesi Gençlerle Projesi" kapsamında, 5 bin üniversiteli öğrencinin katılacağı Rumkale Gezisi'nin ilk iki turu gerçekleştirildi.

Gaziantep'te 5 bin öğrenci Rumkale'yi görecek, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğüyle Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığının iş birliğinde "Büyükşehir Belediyesi Gençlerle Projesi" kapsamında, 5 bin üniversiteli öğrencinin katılacağı Rumkale Gezisi'nin ilk iki turu gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi önünden hareket eden 250'şer kişilik üniversiteli öğrenci grupları, otobüslerle ilk olarak Zeugma Antik Kenti'ne götürüldü.

Antik kenti rehber eşliğinde gezen gençler, geçmiş dönemlerden kalan tarihi kalıntıları gördü, şehrin tarihi hakkında detaylı bilgi aldı.

Öğrenciler daha sonra Büyükşehir Belediyesine ait feribotla Rumkale'yi görme şansı yakaladı.

Tur sonrası, üniversiteli gençler, otobüslerle alınarak Gaziantep Üniversitesi'ne bırakıldı.

Proje kapsamında toplam 5 bin öğrenci Rumkale ve yakınlarındaki tarihi alanları gezecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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