Gaziantep'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te bir araçta 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gatem Karataş yolu üzerinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araçtaki 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.